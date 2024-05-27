Advertisement

أخبار عاجلة

صحيفة يديعوت أحرونوت تكشف أن المحادثات بشأن التهدئة في غزة ستستأنف اليوم

Lebanon 24
27-05-2024 | 23:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"يديعوت أحرونوت" عن مسؤول في فريق التفاوض الإسرائيلي: نقطة الخلاف بشأن صفقة التبادل لا تزال قضية إنهاء الحرب
lebanon 24
28/05/2024 09:05:49 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: الشرطة الإسرائيلية تقرر إغلاق شوارع رئيسية في تل أبيب قبل بدء مظاهرات مساء اليوم (الجزيرة)
lebanon 24
28/05/2024 09:05:49 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: رئيس الأركان الإسرائيلي يعتبر أن التحقيقات في الوقت الحالي بشأن الفشل في التصدي لهجوم 7 تشرين الاول ستضر بجهود الحرب
lebanon 24
28/05/2024 09:05:49 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: تم رصد نحو 30 صاروخا أطلقت نحو الجولان صباح اليوم
lebanon 24
28/05/2024 09:05:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:46 | 2024-05-28
01:44 | 2024-05-28
01:37 | 2024-05-28
01:37 | 2024-05-28
01:34 | 2024-05-28
01:15 | 2024-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24