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الخارجية الكندية: لا نؤيد أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار

Lebanon 24
27-05-2024 | 23:17
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