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لبنان

من مسافة قصيرة.. "الحزب" يستهدف موقع راميا بالصواريخ الموجهة

Lebanon 24
28-05-2024 | 00:30
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أعلن حزب الله في بيان انه عند الساعة 06:00 من صباح اليوم الثلاثاء 28-5-2024 شن هجوما ناريا مركزا ومن ‌‏مسافة قصيرة بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة استهدف موقع راميا وعلى ‏حاميته وتجهيزاته وتموضوعات جنوده وحقق فيه إصابات مباشرة.‏
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