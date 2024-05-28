من مسافة قصيرة.. "الحزب" يستهدف موقع راميا بالصواريخ الموجهة

أعلن حزب الله في بيان انه عند الساعة 06:00 من صباح اليوم الثلاثاء 28-5-2024 شن هجوما ناريا مركزا ومن ‌‏مسافة قصيرة بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة استهدف موقع راميا وعلى ‏حاميته وتجهيزاته وتموضوعات جنوده وحقق فيه إصابات مباشرة.‏

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