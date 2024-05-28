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وزارة الدفاع الإسرائيلية: 930 منزلا ومبنى تعرضت للضرر في 86 بلدة شمال إسرائيل منذ اندلاع المواجهة مع حزب الله

Lebanon 24
28-05-2024 | 01:15
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