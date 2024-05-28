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رئيس الوزراء الإسباني يعلن دخول الاعتراف بالدولة الفلسطينية حيز التنفيذ

Lebanon 24
28-05-2024 | 02:24
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