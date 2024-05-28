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رئيس وزراء إسبانيا: لا نعترف بالتغييرات التي قامت بها إسرائيل بعد عام 1967

Lebanon 24
28-05-2024 | 02:36
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