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وزير الخارجية الإسرائيلي: خامنئي والسنوار ونائب رئيس وزراء إسبانيا يدعون للقضاء على دولة إسرائيل وإقامة دولة إرهابية إسلامية فلسطينية

Lebanon 24
28-05-2024 | 03:23
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