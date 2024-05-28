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جيروزاليم بوست: هناك نية لضم عضو مجلس الحرب بيني غانتس إلى حكومة جديدة تشكلها المعارضة
Lebanon 24
28-05-2024
|
03:43
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