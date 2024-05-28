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الرئيس ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء: شهدت الفترة الماضية أحداثا عديدة أهمها مؤتمر القمة العربية الذي عبّر عن اهتمام الجميع بلبنان

Lebanon 24
28-05-2024 | 04:47
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