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ميقاتي: وزير الخارجية قدّم خلال مؤتمر بروكسل خطابا واضحا عبّر فيه عن استمرار لبنان في التعاون لا التصادم مع المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة

Lebanon 24
28-05-2024 | 04:52
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