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ميقاتي: في لبنان نحن امام "أغلبيات" و"اقليات" سياسية لديها ثوابت ورؤى مختلفة ولكن المستغرب هو غياب صوت "الأكثريات الصامتة والمستقيلة من دورها"

Lebanon 24
28-05-2024 | 04:58
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