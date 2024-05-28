Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: نحن لا نريد ان نختصر احداً ولا ان نغيِّبَ احدا بل اننا ندعو إلى سماع اصوات كل وطني مخلص لأننا نتكامل مع بعضنا ونغتني بتنوعاتنا

Lebanon 24
28-05-2024 | 04:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: للأسف لم يدم رهاني طويلاً إذ بدأنا نخاصم بعضنا البعض مغلّبين الشعبوية والمزايدات على المصلحة الوطنية فحوّل البعض الفرصة الى مشكلة والنعمة الى نقمة
lebanon 24
28/05/2024 15:48:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لو طبقْنا قاعدةَ تجديدِ التاريخ على صعيدِ السياسة العامة في لبنان لما تكررت في حياتِنا الوطنية الأزماتُ ذاتُها
lebanon 24
28/05/2024 15:48:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أهمَّ ما في طرابلس نسيجُها البشريُّ الذي تتداخلُ فيه كلُّ عناصر الوحدةِ الوطنية فهي مدينةٌ تجذبُ إليها أهلَها وجوارَها والأبْعَدِين وتصهرُهم في العيش الواحد ليحققوا منها وفيها معنى لبنان الرسالة
lebanon 24
28/05/2024 15:48:52 Lebanon 24 Lebanon 24
البنك الدولي: الفقر في لبنان يطاول واحداً من كلّ ثلاثة لبنانيين
lebanon 24
28/05/2024 15:48:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:44 | 2024-05-28
08:27 | 2024-05-28
08:22 | 2024-05-28
08:18 | 2024-05-28
08:04 | 2024-05-28
07:59 | 2024-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24