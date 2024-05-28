ميقاتي: نحن لا نريد ان نختصر احداً ولا ان نغيِّبَ احدا بل اننا ندعو إلى سماع اصوات كل وطني مخلص لأننا نتكامل مع بعضنا ونغتني بتنوعاتنا

Lebanon 24