Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: نؤكد ان الحل يبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية واكتمال عقد المؤسسات الدستورية والتوظيف السياسي للأزمات يجب ألّا يتحول إلى نزاعات

Lebanon 24
28-05-2024 | 04:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: لماذا يصرُّ البعض على استعادةِ الماضي بدلًا من تجديده؟ ولماذا لا نبادرُ إلى إلغاء حالة التعطيل لكي تتمكن المؤسسات الدستورية من ممارسة دورِها بدءًا من انتخاب رئيس جديد للجمهورية وصولًا إلى تفعيل آخر إدارةٍ من إدارات الدولة؟
lebanon 24
28/05/2024 15:49:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نحن كحكومة لا نزال نعمل بإيمان وعناد وبشق النفس بعيدا عن ترف السلطة والمزايدات السياسية للدفع في اتجاه الإسراع بإنتخاب رئيس الجمهورية
lebanon 24
28/05/2024 15:49:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي ترأس جلسة مجلس الوزراء: لا نزال نعمل بإيمان للدفع في اتجاه الإسراع بانتخاب رئيس الجمهورية
lebanon 24
28/05/2024 15:49:01 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية (الميادين)
lebanon 24
28/05/2024 15:49:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:44 | 2024-05-28
08:27 | 2024-05-28
08:22 | 2024-05-28
08:18 | 2024-05-28
08:04 | 2024-05-28
07:59 | 2024-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24