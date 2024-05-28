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ميقاتي: ندين الاعتداء الإسرائيلي الجبان على مستشفى بنت جبيل وكل الاعمال التي يقوم بها الاحتلال والتي لن تثني اهل الجنوب عن التشبث بأرضهم

Lebanon 24
28-05-2024 | 05:00
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