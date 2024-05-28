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ميقاتي: الوضع الامني في الداخل يبعث على الارتياح ولا بد من التنويه بالجهد الكبير الذي يقوم به الجيش والقوى الامنية لضبط الوضع وكشف الشبكات التخريبية او التي تسيء الى الاخلاق العامة

Lebanon 24
28-05-2024 | 05:03
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