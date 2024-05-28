ميقاتي: الوضع الامني في الداخل يبعث على الارتياح ولا بد من التنويه بالجهد الكبير الذي يقوم به الجيش والقوى الامنية لضبط الوضع وكشف الشبكات التخريبية او التي تسيء الى الاخلاق العامة

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