ميقاتي: القرار الذي اصدرته محكمة العدل الدولية برئاسة القاضي نواف سلام وامرت فيه إسرائيل بوقف هجومها على رفح فوراً خطوة متقدمة على صعيد ردع العدو الاسرائيلي ومنعه من مواصلة عدوانه

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