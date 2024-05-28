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ميقاتي: القرار الذي اصدرته محكمة العدل الدولية برئاسة القاضي نواف سلام وامرت فيه إسرائيل بوقف هجومها على رفح فوراً خطوة متقدمة على صعيد ردع العدو الاسرائيلي ومنعه من مواصلة عدوانه

Lebanon 24
28-05-2024 | 05:04
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