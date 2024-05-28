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وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي يتلو مقررات مجلس الوزراء: المساعدات الأوروبية ليست سوى تأكيد للمساعدات الدولية وليست مرتبطة بأي شرط

Lebanon 24
28-05-2024 | 06:40
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