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الخارجية الإسبانية: مدريد ودبلن وأوسلو ستقدم ردا "منسقاً" و"حازماً" على "انتقادات" إسرائيل للدول الثلاث

Lebanon 24
28-05-2024 | 07:10
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