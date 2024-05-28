حزب الله: استهدفنا انتشارًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية ‏وأصبناه إصابة مباشرة

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