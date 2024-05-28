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زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: نتنياهو فقد السيطرة وشعب إسرائيل يستحق المزيد (الجزيرة)
Lebanon 24
28-05-2024
|
08:53
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