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الغارديان عن مسؤولين: المخابرات الإسرائيلية راقبت موظفي منظمات فلسطينية كانت تتواصل مع الجنائية الدولية

Lebanon 24
28-05-2024 | 09:38
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