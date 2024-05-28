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"أكسيوس": إسرائيل سلّمت قطر ومصر وأميركا مقترحا مكتوبا حول صفقة لإطلاق الرهائن قد تفضي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار

Lebanon 24
28-05-2024 | 11:34
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