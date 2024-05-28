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"حزب الله": استهدفنا موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصبناه إصابة مباشرة
Lebanon 24
28-05-2024
|
12:04
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