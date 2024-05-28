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نصرالله: يجب إدانة المجازر المروعة التي ينبغي أن تكون سبباً قوياً يدفع العالم إلى الضغط من أجل وقف العدوان

Lebanon 24
28-05-2024 | 12:05
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