نصرالله: مجزرة رفح ومجمل ما يرتكبه العدوّ من حماقات سيُعجّل في هزيمة الكيان وانهياره وزواله ولا نرى أيّ مستقبل لهذا الكيان النازي في منطقتنا

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