"حزب الله": بعد متابعة وترقب لقوات العدوّ على الحدود الجنوبية وعند رصد مجموعة من الجنود قرب الجدار الفاصل في محيط موقع الراهب استهدفناهم أثناء تحركهم بقذائف المدفعية وأوقعنا فيهم إصابات مؤكدة

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