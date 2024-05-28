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"حزب الله": بعد متابعة وترقب لقوات العدوّ على الحدود الجنوبية وعند رصد مجموعة من الجنود قرب الجدار الفاصل في محيط موقع الراهب استهدفناهم أثناء تحركهم بقذائف المدفعية وأوقعنا فيهم إصابات مؤكدة

Lebanon 24
28-05-2024 | 13:11
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