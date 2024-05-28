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مديرة الاتصالات في الأونروا: لم يتم إعادة فتح معبر رفح حتى الآن والمساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة تمرّ من خلال معبر كرم أبو سالم فقط

Lebanon 24
28-05-2024 | 13:15
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