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ماكرون: نُؤيّد الإعتراف بالدولة الفلسطينية في "لحظة مفيدة" وليس تحت تأثير "العاطفة"

Lebanon 24
28-05-2024 | 13:21
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