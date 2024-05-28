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رئيس بلدية اللد الإسرائيلية يُعلن مقتل جندي من سكان المدينة في معارك غزة

Lebanon 24
28-05-2024 | 13:55
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