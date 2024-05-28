Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة بريطانية تفيد بحادثة على بعد 33 ميلًا بحريًا شمال غرب ميناء المخا اليمني وتقول إنّ السفينة تعرضت لأضرار والطاقم بخير (سكاي نيوز)

Lebanon 24
28-05-2024 | 14:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: أكثر من نصف السكان في شمال غزة يعانون تدهورا حادا في الأمن الغذائي خاصة النساء والأطفال (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
28/05/2024 23:31:24 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات أميركية بريطانية تستهدف منطقة رأس عيسى شمال غرب الحديدة في اليمن (سكاي نيوز)
lebanon 24
28/05/2024 23:31:24 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة بحرية بريطانية تقول إنها تلقت إخطارًا عن حادثة قبالة ميناء جيبوتي والسلطات تحقق في الأمر وقد صدرت توصيات للسفن بتوخي الحذر (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
28/05/2024 23:31:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل هيوم نقلا عن مسؤولين أمنيين: القتال في رفح وشمال القطاع سيستمر خلال مفاوضات التهدئة لحين توقيع الصفقة (سكاي نيوز)
lebanon 24
28/05/2024 23:31:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:27 | 2024-05-28
16:23 | 2024-05-28
16:14 | 2024-05-28
16:11 | 2024-05-28
16:03 | 2024-05-28
16:02 | 2024-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24