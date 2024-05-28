Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 13 الإسرائيلية: ترجيح إسرائيلي بأن يدرج الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل على قائمة الدول التي تقتل الأطفال

Lebanon 24
28-05-2024 | 14:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يسعى لجمع تواقيع كافة أعضاء الكنيست الـ 120 لإدانة قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
28/05/2024 23:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الغارة الإسرائيلية على رفح ويدعو إلى إنهاء "الرعب" (سكاي نيوز)
lebanon 24
28/05/2024 23:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر مسؤول: اجتماع مجلس الحرب سيناقش صفقة التبادل بناء على المقترحات التي طرحت في اجتماع باريس
lebanon 24
28/05/2024 23:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع التركية: على المجتمع الدولي أن يوقف الوحشية الإسرائيلية التي تحدث أمام العالم أجمع (الجزيرة)
lebanon 24
28/05/2024 23:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:27 | 2024-05-28
16:23 | 2024-05-28
16:14 | 2024-05-28
16:11 | 2024-05-28
16:03 | 2024-05-28
16:02 | 2024-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24