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البيت الأبيض: الهجوم الإسرائيلي في رفح لا يُعتبر تجاوزا للخط الأحمر والإسرائيليون أكدوا أن عمليتهم في رفح محدودة

Lebanon 24
28-05-2024 | 15:27
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