Advertisement

أخبار عاجلة

المدعي العام السابق للجنائية الدولية لـ"الجزيرة": رغم الضغوط على المحكمة أتوقع أن تمضي في إجراءاتها ضدّ إسرائيل

Lebanon 24
28-05-2024 | 16:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غالانت تعليقا على طلب المدعي العام للجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين: دولتنا ليست طرفا في المحكمة ولا تعترف بسلطتها
lebanon 24
29/05/2024 01:42:54 Lebanon 24 Lebanon 24
100 صحفي قُتلوا في الحرب.. "شكوى جديدة" ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية
lebanon 24
29/05/2024 01:42:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية" تعليقا على قرار المحكمة الدولية: يُشكّل فرصة مُهمّة لوضع حدٍ لاعتداءات إسرائيل
lebanon 24
29/05/2024 01:42:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بوريل يحض إسرائيل على "عدم تخويف وتهديد" قضاة المحكمة الجنائية الدولية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
29/05/2024 01:42:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2024-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2024-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2024-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2024-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:32 | 2024-05-28
18:30 | 2024-05-28
18:28 | 2024-05-28
18:10 | 2024-05-28
18:06 | 2024-05-28
18:05 | 2024-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24