Advertisement

أخبار عاجلة

مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة: سنقدّم مسودّة قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة لوقف القتل في رفح

Lebanon 24
28-05-2024 | 17:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن الدولي يؤجل إلى الجمعة جلسة التصويت على مشروع القرار الجزائري بشأن العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة (الحرة)
lebanon 24
29/05/2024 06:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: قرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف عملية رفح إلزامي (الحدث)
lebanon 24
29/05/2024 06:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزائر ستقدّم مشروع قرار أمام مجلس الأمن لوقف القتل في رفح
lebanon 24
29/05/2024 06:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب السعودية بالأمم المتحدة: نأسف لعدم تمكن مجلس الأمن من تمرير قرار العضوية الكاملة لدولة فلسطين
lebanon 24
29/05/2024 06:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2024-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2024-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2024-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2024-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:30 | 2024-05-28
23:29 | 2024-05-28
18:32 | 2024-05-28
18:30 | 2024-05-28
18:28 | 2024-05-28
18:10 | 2024-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24