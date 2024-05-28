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الخارجية السعودية: المملكة تشدّد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤلياته اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عنها
Lebanon 24
28-05-2024
|
18:30
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