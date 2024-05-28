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واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: استقالة مسؤولة بوزارة الخارجية تعمل بمكتب الوزارة للسكان واللاجئين والهجرة بسبب الحرب في غزة

Lebanon 24
28-05-2024 | 23:30
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