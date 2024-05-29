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الجيش الإسرائيلي يقول إن طائراته الحربية هاجمت مبنى عسكريا كان فيه عناصر من حزب الله في منطقة الناقورة

Lebanon 24
29-05-2024 | 00:02
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