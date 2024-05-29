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أخبار عاجلة
الرئيس الإسرائيلي خلال زيارة إلى المناطق الشمالية: الحرب ستنتهي وسيعود سكان الشمال إلى منازلهم
Lebanon 24
29-05-2024
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01:37
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