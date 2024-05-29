الوزير الإسرائيلي عن "معسكر الدولة" هيلي تروبر: نتنياهو لا يتخذ قرارات استراتيجية لأنه يدرك صعوبة الحفاظ على ائتلافه مع بن غفير وسموتريتش

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