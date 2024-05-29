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لودريان قال لمن التقاهم ان "لبنان السياسي" سينتهي اذا بقيت الازمة على حالها ومن دون رئيس للجمهورية ولن يبقى سوى "لبنان الجغرافي" (mtv)

Lebanon 24
29-05-2024 | 04:15
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