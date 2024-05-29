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وزارة الصحة في غزة: نطالب بممرات آمنة لدخول الوقود والمساعدات الطبية بشكل فوري إلى رفح وشمال القطاع (الشرق)
Lebanon 24
29-05-2024
|
05:14
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