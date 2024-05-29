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أردوغان: جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة دخلت مرحلة جديدة باستهدافها مخيمات النازحين (الجزيرة)

Lebanon 24
29-05-2024 | 05:24
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