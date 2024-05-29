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مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يقول إن إسرائيل باتت تسيطر على 75% من محور فيلادلفيا على طول الحدود بين غزة ومصر (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
29-05-2024 | 06:08
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