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وزير الخارجية الأردني: نتضامن مع إسبانيا في مواجهة تهديدات إسرائيل (العربية)

Lebanon 24
29-05-2024 | 06:48
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