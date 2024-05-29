24
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
26
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الخارجية الأردني: نتضامن مع إسبانيا في مواجهة تهديدات إسرائيل (العربية)
Lebanon 24
29-05-2024
|
06:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تعرقل أي أفق للسلام (العربية)
Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تعرقل أي أفق للسلام (العربية)
29/05/2024 16:26:46
29/05/2024 16:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: إسبانيا وقفت إلى الجانب الصحيح من التاريخ (العربية)
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: إسبانيا وقفت إلى الجانب الصحيح من التاريخ (العربية)
29/05/2024 16:26:46
29/05/2024 16:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: خامنئي والسنوار ونائب رئيس وزراء إسبانيا يدعون للقضاء على دولة إسرائيل وإقامة دولة إرهابية إسلامية فلسطينية
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: خامنئي والسنوار ونائب رئيس وزراء إسبانيا يدعون للقضاء على دولة إسرائيل وإقامة دولة إرهابية إسلامية فلسطينية
29/05/2024 16:26:46
29/05/2024 16:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: الإجراءات التي أعلنتها إسرائيل اليوم تدفع باتجاه مزيد من التأزيم (الجزيرة)
Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: الإجراءات التي أعلنتها إسرائيل اليوم تدفع باتجاه مزيد من التأزيم (الجزيرة)
29/05/2024 16:26:46
29/05/2024 16:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف لبنان "يسحب البساط"
Lebanon 24
مصرف لبنان "يسحب البساط"
02:15 | 2024-05-29
29/05/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل المستشفى... إليكم الفيديو التالي لنصرالله قرب والدته قبل وفاتها
Lebanon 24
من داخل المستشفى... إليكم الفيديو التالي لنصرالله قرب والدته قبل وفاتها
12:43 | 2024-05-28
28/05/2024 12:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب في إسرائيل من جيش عربي.. ما علاقة أنفاق غزة؟
Lebanon 24
رعب في إسرائيل من جيش عربي.. ما علاقة أنفاق غزة؟
10:00 | 2024-05-28
28/05/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاء الكيلاني بطلة مسلسل تيم حسن الجديد! (فيديو)
Lebanon 24
وفاء الكيلاني بطلة مسلسل تيم حسن الجديد! (فيديو)
02:20 | 2024-05-29
29/05/2024 02:20:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ميريام فارس تعلّق على مجزرة رفح.. وهذا ما قالته
Lebanon 24
ميريام فارس تعلّق على مجزرة رفح.. وهذا ما قالته
14:45 | 2024-05-28
28/05/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:06 | 2024-05-29
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: نفذنا 3 عمليات ضدّ سفن في البحر الأحمر بالصواريخ البحرية والباليستية والطائرات المسيّرة
08:58 | 2024-05-29
المتحدث باسم الخارجية الألمانية: ننظر إلى الوضع في رفح بقلق بالغ وسنبحث الأمر مع الحكومة الإسرائيلية (الجزيرة)
08:57 | 2024-05-29
سامي الجميّل بعد لقائه لودريان: حذرناه من بعض المطبات التي يمكن ان تكون في طور التحضير على أمل أن يتخذ بعض الضمانات
08:45 | 2024-05-29
أ ف ب: البرازيل تستدعي سفيرها لدى إسرائيل (العربية)
08:36 | 2024-05-29
مصادر رفيعة لـ"الشرق": وزير الخارجية الأميركي يحدد الأول من حزيران موعدا لاستئناف التفاوض بين الجيش والدعم السريع
08:28 | 2024-05-29
الكنيست الإسرائيلي يقر بالقراءة الأولى إعلان "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة "منظمة إرهابية" (سكاي نيوز عربية)
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
29/05/2024 16:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
29/05/2024 16:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
29/05/2024 16:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24