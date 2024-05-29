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نائب ممثل الولايات المتحدة بمجلس الأمن: نؤمن بأن هناك بدائل لعملية واسعة النطاق في رفح (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
29-05-2024 | 10:28
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