Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام مصري عن مصدر: لا اتصالات مع إسرائيل بشأن أنفاق على حدود غزة مع مصر (العربية)

Lebanon 24
29-05-2024 | 10:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام مصري عن مصدر: نرفض بشكل قاطع خطط إسرائيل لتهجير سكان غزة إلى سيناء (العربية)
lebanon 24
29/05/2024 18:30:28 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصالات مصرية مع إسرائيل بشأن الحادث الأمني عند معبر رفح (الحدث)
lebanon 24
29/05/2024 18:30:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر مصري رفيع المستوى لـ "القاهرة الإخبارية": الموقف الإسرائيلي لا يزال غير مؤهل للتوصل إلى صفقة بشأن وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
29/05/2024 18:30:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر مصري رفيع: الموقف الإسرائيلي لا يزال غير مؤهل للتوصل إلى صفقة بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
29/05/2024 18:30:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:27 | 2024-05-29
11:12 | 2024-05-29
11:09 | 2024-05-29
10:57 | 2024-05-29
10:57 | 2024-05-29
10:56 | 2024-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24