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مندوبة سويسرا في مجلس الأمن: ندين الهجمة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين بينهم أطفال في مخيم في رفح (الجزيرة)

Lebanon 24
29-05-2024 | 10:44
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