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كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا بقذيفة مضادة للدروع جرافة عسكرية من نوع "دي 9" في محور التقدم بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
29-05-2024 | 12:07
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