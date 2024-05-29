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وزير الدفاع الإسرائيلي: قتلنا 320 عنصرا من بينهم قادة كبار من "حزب الله" والعدد سيرتفع إذا استمرت الحرب (سكاي نيوز)

Lebanon 24
29-05-2024 | 12:12
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