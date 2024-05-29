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ماكرون يدعو محمود عباس إلى إصلاح السلطة الفلسطينية تحضيرا "للاعتراف بدولة فلسطين" (أ ف ب)

Lebanon 24
29-05-2024 | 12:50
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